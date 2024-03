Portugal registou menor número de mortes em fevereiro

Portugal registou menos 1.710 mortes (15,8%) em fevereiro do que no mesmo mês de 2023, totalizando 9.139 óbitos, revelam dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgados, que apontam também uma descida no número de nascimentos em janeiro.

Comparando com o mês de janeiro de 2024, observou-se uma diminuição de 32,1% no número de mortes em fevereiro (menos 4.315 óbitos), adiantam os dados mensais do INE sobre mortalidade, natalidade e nupcialidade.

O INE sublinha que “o número de óbitos devido a covid-19 diminuiu para 27 (menos 129, relativamente a janeiro de 2024), representando 0,3% do total de óbitos”.

Em janeiro de 2024, nasceram 7.044 bebés com vida, correspondendo a um decréscimo de 1,6% (menos 112) em relação a dezembro do ano passado e de 2,2% (menos 160) face ao mês homólogo de 2023.

Em 2023, nasceram em Portugal 85.968 bebés, mais 1.979 (+2,4%) do que em 2022, ano em que foram assinalados 83.989 nados-vivos.

No mês de janeiro de 2024, o saldo natural (diferença entre o número de nados-vivos e o número de óbitos num determinado período) agravou-se.

Neste mês, o saldo natural registou o valor de -6.398, agravando-se em relação ao de dezembro de 2023 (-4 985) e ao do mês homólogo de 2023 (-4.721)

O saldo natural é negativo quando o número de nados-vivos é inferior ao número de mortos.

“Em 2023, o valor acumulado do saldo natural foi -32.613, desagravando-se relativamente ao valor observado em 2022 (-40.640)”, refere o INE.

As Estatísticas Vitais do INE revelam ainda que o número de casamentos celebrados em janeiro de 2024 baixou 7,7% em relação a janeiro de 2023.

“Em janeiro de 2024, celebraram-se 1.533 casamentos, número inferior ao registado em dezembro de 2023 (menos 508; -24,9%) e inferior a janeiro de 2023 (menos 127 casamentos; -7,7%)”, indicam os dados.

No total, foram celebrados 36.980 casamentos em 2023, mais 28 do que em 2022.