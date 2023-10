Portugal organiza Mundial mais mundial de sempre

Estão escolhidos os países que vão hospedar o Campeonato do Mundo em 2030. Portugal, Espanha e Marrocos servirão como palco principal, mas as jornadas inaugurais terão lugar no Uruguai, Argentina e Paraguai.

Este molde, esta quarta-feira conhecido, foi avançado nas redes sociais, em primeira mão, pelo presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL), Alejandro Domínguez, que se congratulou.

Pela primeira vez na história do futebol, o Mundial realiza-se – além de em seis países – em três continentes distintos.

Também nas redes sociais o presidente da Associação de Futebol da Argentina (AFA), Chiqui Tapia, mostrou satisfação perante esta possível decisão.