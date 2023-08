Portugal já tem três pilotos formados pelo programa EURO-NATO

No dia 28 de julho foram graduados os três primeiros alunos portugueses na história do Programa EURO-NATO Joint Jet Pilot Training. O curso decorreu na Base Aérea de Sheppard, Texas, nos Estados Unidos da América.

O ENJJPT é o único programa multinacional com o objetivo de formar pilotos de combate para a NATO.

Portugal é um dos membros fundadores do programa que teve início em 1981 e que agora conta com três militares da Força Aérea graduados na turma 23-07, Tenente Fernando Anselmo, Tenente Vasco Monteiro e Tenente Rafael Silva.

Os militares vão agora poder ostentar as Silver Wings da Força Aérea Americana e pilotar os caças F-16M da Força Aérea, a partir da Base Aérea N.º 5, em Monte Real.

O Coronel Monteiro da Silva foi o convidado de honra e orador da cerimónia. Coube-lhe também a entrega do prémio AETC Commander’s Trophy, atribuído ao aluno com a melhor classificação no final do curso de pilotagem.