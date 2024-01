Portugal já está na fase final do Euro de andebol

Portugal venceu este sábado por 30-27 a República Checa, na segunda jornada do Grupo F do Euro2024 de andebol, em Munique, na Alemanha, e sentenciou praticamente a passagem à fase principal da prova.

A seleção lusa, com Martim Costa em destaque na finalização, com 11 golos, e Diogo Rêma intransponível na baliza, soma quatro pontos e já está na ‘main round’.

Com uma exibição irrepreensível, sem acusar a pressão da obrigatoriedade de ter que vencer o jogo para somar pontos fundamentais frente a um adversário direto, Portugal desbloqueou o equilíbrio inicial nos segundos 15 minutos da primeira parte com um parcial de 6-0.

O encontro principiou praticamente com Portugal reduzido a seis por exclusão do pivô Luís Frade e o guarda-redes Diogo Rêma em destaque na baliza, a defender dois dos primeiros quatro remates, um dos quais num livre de sete metros.

Depois de a República Checa inaugurar o marcar (1-0), a seleção lusa passou para a frente com golos de Martim Costa e Leonel Fernandes (2-1), tirando partido das faltas técnicas do adversário, após o que o jogo conheceu sucessivas igualdades até aos 5-5.

Bem defensivamente, com Diogo Rêma a parar novo livre de sete metros, e assertivo nas ações ofensivas, Portugal abriu pela primeira vez no encontro para uma vantagem de quatro golos, aos 9-5, através de Miguel Martins, Martim Costa (dois) e Pedro Portela.

O treinador da República Checa, o espanhol Xavier Sabaté, solicitou tempo técnico, para travar o ascendente luso e corrigir os seus jogadores, mas no reatamento foi Portugal que elevou a diferença para seis (11-5), com um parcial de 6-0, com dois golos de Joaquim Nazaré.

O intervalo chegou com Diogo Rêma, guarda-redes de apenas 19 anos, a defender mais dois livres de sete metros, o que lhe valeu uma eficácia de 54% nos primeiros 30 minutos, e Miguel Martins e Martim Costa a colocarem o marcador em 13-7.

Na tentativa de conversão de um dos livres de sete metros, o checo Dominik Solak foi excluído, após o visionamento de imagens pela dupla de árbitros, dado ter enviado a bola à cara de Diogo Rêma, que no final do jogo ainda apresentava as marcas.

A República Checa alterou o esquema defensivo para a segunda parte, com duas linhas, adaptando um ‘quatro mais dois’ um pouco mais agressivo, provocando algumas dificuldades à seleção lusa, que procurou ultrapassar com remates da primeira linha.

Portugal, com Martim Costa a manter a veia concretizadora na segunda parte, que lhe permitiu fechar a partida com 11 golos, manteve inicialmente uma vantagem de sete golos, que a República Checa foi encurtando, paulatinamente, para três, no final (30-27).

Com duas vitórias em dois jogos, frente à Grécia (31-24) e República Checa (30-27), Portugal está apurado para a ‘main round’ (fase principal), depois de saber o resultado do Dinamarca-Grécia que nos foi favorável.

Portugal encerra na segunda-feira a fase de grupos, frente à tricampeã mundial Dinamarca, com o desejo de somar pontos, para não começar em branco a fase seguinte do Euro2024, a disputar pelas 12 melhores seleções.