PORTUGAL+: investigadores da Madeira aplicam novas tecnologias ao desporto

A inauguração da 5ª Conferência Portugal+ Funchal (leia-se Portugal Positivo Funchal), evento de networking e promoção de Portugal e da sua diáspora organizado pelo BOM DIA, este ano deu-se no dia 15 de Junho, na Universidade da Madeira. O serão-debate “Otimização do Rendimento Desportivo E Tecnologias Aplicadas” deu início à conferência de três dias.

Foi a temática do desporto que deu o pontapé de partida à Conferência que se iniciou pelas 18h30 do dia 15, na Sala do Pátio I da Universidade da Madeira. Nesta primeira sessão, simultaneamente transmitida em live streaming através dos canais Facebook, Youtube e Twitch, teve como matéria principal de debate a otimização do rendimento desportivo e as respetivas tecnologias aplicadas.

O serão temático contou com a participação e moderação do Secretário-Geral da SEDES Europa e fundador do Business Development Group France-Portugal, Vítor Gabriel Oliveira, assim como com a contribuição do Coordenador Científico do Departamento de Educação Física e Desporto da UMa, Élvio Rubio Gouveia, e do professor Hélder Lopes, do mesmo departamento da universidade.

Ao longo do debate, temas como a importância das métricas de bem-estar e auto percepção de esforço dos jogadores, e o seu o impacto na performance desportiva; assim como a contribuição de ferramentas trazidas pelo desenvolvimento tecnológico em contexto de reabilitação e prevenção de lesões dos desportistas, foram apresentados e discutidos pelos participantes.

O Departamento de Educação Física e Desporto da UMa tem vindo a desenvolver inúmeras investigações ao longo dos anos, beneficiando de conhecimento científico e tecnologias de ponta-de-lança a nível mundial. Os representantes da Universidade da Madeira presentes lançaram o desafio e convite de poder partilhar e aplicar esta investigação a projetos de interesse que queiram colaborar com o departamento, assim como com o projeto MAC Super SportsLab.

No final do debate, houve ainda espaço para questões e troca de conhecimentos com os participantes presentes na plateia, assim como com quem interagiu no online. A sessão encerrou com com a exibição do primeiro episódio de “Sem Fronteiras”, documentário sobre impacto emocional da emigração produzido e realizado por Philippe Machado em colaboração com o BOM DIA. O vídeo da conferência está disponível na íntegra na página de Facebook do BOM DIA, assim como no canal do YouTube.

Depois de quatro edições de Portugal+ em países com grande expressão da comunidade portuguesa como França, Luxemburgo, Suíça e Alemanha, o evento de networking e debate mais relevante da emigração portuguesa este ano aconteceu pela primeira vez em território nacional português, no Região Autónoma da Madeira, Funchal, de quinta-feira, dia 15, a sábado, 17 de junho.