Portugal está nas meias da Taça das Nações de hóquei

A seleção portuguesa de hóquei em patins qualificou-se para as meias-finais da Taça das Nações, em Montreux, ao vencer a Espanha por 4-2, na terceira jornada do Grupo B da competição, na qual procura revalidar o título.

No encontro das ‘meias’, agendado para sábado, Portugal, que com o triunfo de hoje garantiu o primeiro lugar do grupo, vai defrontar a Itália, enquanto os gauleses, segundos da ‘poule’, jogam com a Argentina, atual campeã mundial e vencedora do grupo A.

Na Salle Omnisports du Pierrier, em Montreux, a Espanha adiantou-se no marcador aos três minutos, por intermédio de Sergi Aragonês, mas a seleção portuguesa deu a volta ao resultado com um ‘bis’ de Gonçalo Alves, em dois lances de bola parada quase seguidos: aos 13 de penálti e aos 14 de livre direto.

Ainda antes do intervalo, a seleção orientada por Paulo Freitas, que em dezembro passado substituiu Renato Garrido, aumentou a vantagem, com um golo de Hélder Nunes (22 minutos).

Portugal, que entrou mais tranquilo no segundo tempo, poderia ter aumentado a vantagem aos 34 minutos, mas Gonçalo Alves rematou ao poste na marcação de um livre direto.

A Espanha, que em caso de empate teria conseguido um lugar nas ‘meias’ juntamente com a França, que hoje goleou a Suíça por 9-0, ainda reduziu a desvantagem, com um golo de David Torres, aos 41 minutos.

Com a formação espanhola à procura do empate, e a jogar em cinco para quatro, Portugal, recordista de triunfos na competição (19), conseguiu o quarto golo, por Xavi Cardoso, no último minuto de jogo.

No sábado, as seleções afastadas das meias-finais discutem os lugares entre o quinto e oitavo, com Angola a jogar com a Suíça, e a Espanha a defrontar o clube anfitrião, o Hockey Club Montreux.