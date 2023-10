PORTUGAL+ Bruxelas: diáspora portuguesa em debate na Bélgica

A conferência PORTUGAL+ Bruxelas 2023 (leia-se Portugal Positivo Bruxelas) é um evento de networking e promoção de Portugal e da sua diáspora organizado pelo BOM DIA, o primeiro jornal em linha das comunidades portuguesas.

Depois de quatro edições de PORTUGAL+ em países de grande presença portuguesa (França, Luxemburgo, Suíça e Alemanha) e uma edição no Funchal em junho de 2023, o evento de networking e debate mais relevante da emigração portuguesa acontece pela primeira vez na Bélgica, dia 28 de outubro, na cidade de Bruxelas.

Esta edição conta com a colaboração da associação cívica TSP – Também Somos Portugueses que propõe dois dos painéis da conferência.

O PORTUGAL+ Bruxelas abre com uma intervenção do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Paulo Cafôfo, Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas discursará na abertura, assim como os dois deputados eleitos pela Europa, Paulo Pisco e Nathalie Oliveira, além do Embaixador de Portugal na Bélgica, Jorge Cabral.

Além de vários participantes institucionais, a conferência terá a intervenção de empresários, académicos e profissionais de domínios variados que vão da gestão à psicologia, da sociologia às artes, do imobiliário ao turismo, passando pelo associativismo e o cinema.

O fio condutor dos debates será a relação dos portugueses da diáspora com os territórios de origem, com forte destaque para a participação cívica e o investimento das comunidades.

A conferência PORTUGAL+ Bruxelas tem lugar na Sala Damião de Góis da Embaixada de Portugal em Bruxelas no sábado, dia 28 de outubro, das 9:30 às 18 horas, mas integra também um serão temático nasexta-feira, 27 de outubro, na livraria La petite portugaise, em Ixelles.

O PORTUGAL+ Bruxelas conta com o patrocínio do Banco Santander.

A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição que pode efetuar AQUI.