Portugal+ Bruxelas: Ainda vão ser os portugueses a salvar a Europa

A deputada eleita pelo círculo da Europa Nathalie de Oliveira defendeu este fim de semana, na conferência Portugal+, em Bruxelas, que num mundo atual marcado por diversas guerras e conflitos, poderão ser os portugueses residentes pela Europa a salvar o projeto europeu.

Em discurso aquando da sessão oficial de abertura deste certame, que já vai na sua sexta edição, a socialista elogiou a forma “paciente, determinada e comprometida” com que o BOM DIA tem trabalhado ao longo dos seus 22 anos de vida “em prol da diáspora”.

“A vida das comunidades portuguesas é de uma dimensão fora do vulgar e não tem comparação com outra diáspora do mundo”, completou ainda a governante, sem deixar ainda de frisar que “nunca houve tanta vontade de saber português, de ficar próximo dos serviços públicos portugueses, de criar empresas de língua portuguesa pela Europa e pelo mundo inteiro como agora”.

Mencionando Lobo Antunes na sua intervenção, autor “que não suporta ouvir dizer que Portugal é um país pequeno”, Nathalie de Oliveira diz sentir que “Portugal é um país central e importantíssima graças a quem tem saído e vivido cá fora”.

A deputada socialista eleita pelo círculo eleitoral da Europa despediu-se do palanque com uma mensagem de esperança: “Num mundo cheio de guerras e conflitos, acho que quem pode salvar este projeto europeu são os portugueses a residir pela Europa fora pela sua convicção da paz, da solidariedade e de um futuro comum”.

Assista, através destas ligações, à primeira e à segunda parte da conferência.