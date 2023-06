PORTUGAL+: BOM DIA festeja 22 anos na Madeira

A conferência PORTUGAL+ Funchal (leia-se Portugal Positivo Funchal) é um evento de networking e promoção de Portugal e da sua diáspora organizado no âmbito do 22º aniversário do primeiro jornal em linha das comunidades, o BOM DIA, que foi criado a 10 de junho de 2001.

Depois de quatro edições de PORTUGAL+ em países com grande presença portuguesa (França, Luxemburgo, Suíça e Alemanha), o evento de networking e debate mais relevante da emigração lusa acontece pela primeira vez em território nacional, de 15 a 17 de junho na Madeira. A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição.

O PORTUGAL+ Funchal conta com intervenções do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, mas igualmente das autoridades da região autónoma: Assembleia Legislativa da Madeira, Governo da Região Autónoma da Madeira, Câmara Municipal do Funchal e Direção Regional das Comunidades do Governo da Região Autónoma da Madeira e deputados.

Além dos representantes institucionais, a conferência terá a intervenção de empresários, académicos e profissionais de domínio variados que vão da inteligência artificial ao direito, da sociologia às artes, do imobiliário ao turismo, passando pelo desporto e cinema. O fio condutor dos debates é a relação dos portugueses da diáspora com os territórios de origem.

A conferência PORTUGAL+ Funchal tem lugar na Universidade da Madeira no sábado, dia 17 de junho, das 9:30 às 18 horas, mas integra ainda dois serões temáticos na quinta e na sexta-feira, 15 e 16 de junho, às 18:30,nas instalações daquela instituição.

O PORTUGAL+ Funchal conta com o patrocínio do Banco Santander e tem o apoio da Universidade da Madeira, da RTP e do jornal Diário de Notícias da Madeira.

O programa completo do evento pode ser consultado em https://funchal.portugalpositivo.com

A inscrição, gratuita mas obrigatória, pode ser efetuada aqui: https://funchal.portugalpositivo.com/registo/

Sobre o BOM DIA

Fundado em 10 de junho de 2001, o BOM DIA é o mais antigo jornal em linha das comunidades portuguesas. Com um número cada vez mais vasto de leitores, assegura a sua qualidade de informação graças a uma vasta equipa de colaboradores, na sua maioria voluntários.

O jornal BOM DIA está estruturado em torno do domínio Bomdia.eu com especial destaque para a informação sobres as comunidades portuguesas de seis países: Bélgica, França, Alemanha, Suíça, Luxemburgo e Reino Unido.

Estes novos sites foram, totalmente desenvolvidos por informáticos e analistas portugueses e o font utilizado é também de criação portuguesa.

Os conteúdos disponibilizados foram-se orientando nos últimos anos para a partilha de informação em distintas redes sociais. Presente no Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Instagram e TikTok, o BOM DIA tem mais de 350.000 seguidores nessas plataformas.

O BOM DIA apresenta-se cada vez mais como uma plataforma ideal para os jovens da segunda e terceira gerações permitindo-lhes – sobretudo através das redes sociais – manter contacto com a língua portuguesa.