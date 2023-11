Porto foi ganhar a Guimarães

O FC Porto deu a volta ao marcador este sábado á noite e saiu de Guimarães com um triunfo sobre o Vitória (2-1), ficando agora à espera do desfecho do dérbi de domingo entre Benfica e Sporting, na I Liga de futebol.

Após o surpreendente desaire caseiro com o Estoril Praia (1-0), os ‘dragões’ regressam aos triunfos na 11.ª jornada e passaram a somar 25 pontos, igualando à condição o Benfica no segundo posto, e ficando para já a três do Sporting, que lidera.

Destaque também para o Moreirense, regressado ao principal escalão, que alcançou o terceiro triunfo seguido, desta vez na Amadora, e igualou provisoriamente o Sporting de Braga no quarto posto.

No Minho, o Vitória de Guimarães deixou ainda mais nervosa a equipa de Sérgio Conceição quando chegou à vantagem por André Silva, na recarga a uma grande penalidade falhada, aos 17 minutos, mas o FC Porto respondeu com sucesso, primeiro Zaidu, aos 39, a refazer o empate, e depois com Francisco Conceição, aos 59, a confirmar a reviravolta.

A noite só não foi perfeita para os ‘dragões’ já que o capitão Pepe voltou a sair lesionado, durante o decorrer da segunda parte, e poderá viver nova paragem devido a problemas físicos.

Bem mais dramático foi a vitória (1-0) do Moreirense na Reboleira, com André Luís, aos 90 minutos, a ditar o desaire do Estrela da Amadora.

A formação de Moreira de Cónegos passou a somar 20 pontos e ‘colou-se’ ao Sporting de Braga, que joga domingo na casa do último classificado, o Arouca.

Vizela e o Famalicão empataram a zero, num encontro em que os vizelenses, a atuarem em casa, desperdiçaram uma grande penalidade por Samu, no arranque da segunda parte, e que mesmo foi suficiente para os forasteiros ficarem, para já, sozinhos no sétimo posto.

Já o Portimonense vai passar a noite no nono lugar, após bater no Algarve por 2-1 o Desportivo de Chaves, que segue em penúltimo.

Hélio Varela (14 minutos) e Ronie Carvalho (38) marcaram os golos dos algarvios, com Benny a reduzir para os transmontanos, que somaram a terceira derrota seguida.

O dia de domingo fica marcado pelo dérbi Benfica-Sporting, na Luz, jogo que também fecha a ronda.