Porto empatado pelo Rio Ave; Sporting não jogou por causa de distúrbios

O FC Porto foi este sábado travado em casa pelo Rio Ave (0-0), para a 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que teve a deslocação do líder Sporting a casa do Famalicão adiada, devido à falta de polícias.

O encontro entre o Famalicão e o Sporting estava inicialmente previsto para as 18:00 e já depois de remarcado para as 19:00 foi definitivamente adiado por falta de agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) no local.

A falta de agentes da PSP para supervisionar o jogo entre minhotos e ‘leões’ dá-se após protestos das forças de segurança em Lisboa e no Porto, relacionados com a atribuição do suplemento de missão.

Um elevado número de baixas médicas na PSP levou à falta de agentes para o policiamento do jogo, situação que levou já a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) a solicitar medidas ao Governo.

No exterior do estádio ocorreram ainda confrontos entre adeptos afetos a ambas as equipas, que provocaram ferimentos em seis pessoas.

No Dragão, onde chegou a pairar a hipótese de também não se realizar o jogo por falta de elementos da PSP suficientes, o FC Porto foi atrasado pelo Rio Ave (0-0) na perseguição a Sporting e Benfica, que podem ficar a sete e seis pontos, respetivamente.

Com 23 cantos a favor, contra zero do Rio Ave, livres, mais posse de bola, com um domínio avassalador e situações de quase golo, o FC Porto ficou em branco e viu interrompida uma série de três triunfos consecutivos.

Os ‘dragões’, que podem ter dado um passo atrás na luta pelo título, mantêm o terceiro posto da I Liga, com 45 pontos, a quatro do líder Sporting, que viu o seu jogo com o Famalicão adiado, e a três do Benfica, que recebe no domingo o Gil Vicente.

O esforçado Rio Ave, que ficou em desvantagem aos 90+2 minutos, depois da expulsão de Boateng, somou no Estádio do Dragão o terceiro empate consecutivo na luta pela permanência e subiu provisoriamente ao 15.º posto, com 18 pontos.

O Arouca conquistou o seu terceiro triunfo consecutivo na I Liga ao vencer em casa do Portimonense por 2-1, graças a um arranque de segunda parte muito eficaz, e subiu provisoriamente à sétima posição.

No Estádio Municipal de Portimão, o avançado espanhol Rafa Mujica abriu o marcador aos 48 minutos, no seu terceiro jogo seguido a marcar na prova, e o central uruguaio Matías Rocha assinou o segundo tento dos arouquenses aos 52.

Os algarvios reduziram pelo avançado equatoriano Ronie Carrilo, aos 71 minutos, e estiveram muito perto de empatar aos 89 minutos, num remate de Igor Formiga que acertou ‘em cheio’ na barra, após cruzamento de Gonçalo Costa.

O Portimonense, que vinha de um triunfo por 4-1 em casa do Boavista, permanece, à condição, no 11.º lugar da tabela classificativa, com 21 pontos, a quatro do Arouca, que conseguiu a quarta vitória nos seus cinco últimos jogos fora.