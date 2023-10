Porto aproveita escorregadela do Benfica

O FC Porto foi a Vizela vencer por 2-0, num encontro da nona jornada da I Liga portuguesa de futebol, e ‘colou-se’ ao líder Benfica e segundo colocado Sporting.

Em Vizela, o resultado foi fabricado ainda dentro dos primeiros 45 minutos, por intermédio de Taremi (22), da marca do castigo máximo, e Eustáquio (44).

Este triunfo, o segundo seguido no campeonato, permite aos ‘dragões’ passarem a somar 22 pontos no último lugar do pódio, juntamente com o Sporting (segundo posicionado), que joga na segunda-feira no Bessa, e Benfica, que lidera.

Já o emblema vizelense, somou o quinto jogo seguido sem vencer e prossegue no antepenúltimo e 16.º posto, com seis.

Mais cedo, na Reboleira, o Estrela de Amadora obteve um triunfo tangencial sobre o Famalicão (1-0), para passar a somar 11 pontos no nono lugar, graças ao remate certeiro de André Luiz, quando decorria o minuto 74, que significou a segunda vitória seguida para o emblema lisboeta.

O conjunto famalicense (8.º, com 12 pontos), sem vencer há três partidas, jogou reduzido a 10 elementos desde o minuto 33, face ao vermelho direto exibido a Riccieli.

O Rio Ave, que não triunfa desde a primeira ronda, continua a atravessar um mau momento na temporada e hoje sofreu a quarta derrota consecutiva, na receção ao Farense (4-3), que marcou o tento vitorioso já no período de descontos.

Em Vila do Conde, Belloumi, aos quatro minutos, deu vantagem aos algarvios, mas um autogolo de Artur Jorge, aos 33, deixou tudo empatado, com André Pereira (42) a fazer a reviravolta, antes de o Farense empatar por Bruno Duarte, aos 45+2.

Após o descanso, os vila-condenses voltaram a adiantar-se, através de um penálti convertido por Costinha, aos 62, mas o Farense empatou por intermédio de Cláudio Falcão (89), e chegaram ao triunfo aos 90+3, com um golo de Rui Costa.

Assim, o Rio Ave segue na 17.ª e penúltima posição, com cinco pontos, e o Farense é 11.º, com 10.