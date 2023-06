Pomares de Portugal

Qualquer fruto é muito apreciado em Portugal. As cores dos frutos, os seus perfumes e sabores deliciam qualquer um. Também a beleza das árvores, os seus diferentes tamanhos, troncos, folhas e flores atraiem não só as formigas curiosas e as abelhas trabalhadoras como os olhares de muitas famílias.

Naturalmente, que o agricultor ou proprietário de um pomar tem enormes preocupações no que diz respeito às pragas ou doenças que atingem certas árvores e frutos, em certos anos. A temperatura ideal, a quantidade de rega e o tipo de solo têm que ser sempre considerados.

Felizmente, existem Feiras especializadas em Fruticultura. Lavradores e comerciantes trocam interesses e ambições. Assim como existem engenheiros agrónomos e engenheiros hídricos que se dedicam ao estudo, tratamento de dados e ao implemento de soluções em qualquer área da agropecuária e na manutenção de pomares. Nos anos passados realizaram-se várias ações de formação sobre o cultivo e poda das árvores de martilos.

Uma vez que, quando se fala em pomares estamos a referir árvores e arbustos que dão frutos, vale a pena reiterar que não só os agricultores do continente português se dedicam ao cultivo, manuteção, armazenamento e venda de frutos variados. Pois, na Ilha da Madeira e nas ilhas açorianas, o cultivo de vários tipos de árvores de frutos tem uma enorme tradição. Mas, claramente, que o vento, os insetos e os pássaros têm um papel importante no surgimento dessas árvores para além do Homem. Quem não conhece as bananeiras, anoneiras, árvores de maracujás, árvores de papaia, árvores de manga e árvores de tomate-inglês da Madeira?

Os citrinos crescem muito bem, os quais são bem procurados pelos consumidores portugueses, assim como são exportados. Os seus sumos são muito refrescantes e a marmelada de laranja é adorada na Inglaterra. Assim como a casca de limão é usada para a confeção de bolos, bolachas e refrescantes. As macieiras são tão fáceis de plantar e de podar, as peras cultivadas no Cadaval são bem conhecidas, os pessegueiros e as cerejeiras preferem os solos do centro e norte interior de Portugal. Também os castanheiros e as nogueiras são mantidos nas zonas do norte e beiras interiores.

As ameixeiras são sensíveis a um certo tipo de mosca, mas são de fácil cultivo se o agricultor tiver experiência. Os damasqueiros precisam de solos vermelhos. A nespereira cresce tanto no norte como no centro e sul de Portugal. Esta é resistente à seca e os seus frutos poderão ser utilizados para licores.

Muitos consumidores adoram comer romãs nos dias de inverno. A geleia de marmelo era bem apreciada no passado. As figueiras são as árvores prediletas dos pássaros. Existem olivais em quase todas as regiões de Portugal. E as amendoeiras continuam a inspirar romances. Contudo, não nos podemos esquecer dos arbustos que dão belíssimos frutos silvestres, tais como as amoras, groselhas e framboesas.

Teresa Cavaco Howe