Poesia na nebulosa

Jornalista, escritor e poeta, São Pedro do Sul

Lá em cima talvez na nebulosa lá no espaço

Talvez declamando em cima de um telhado

Vi a poesia declamar com um copo de bagaço

Como é jovem, tem seis mil anos e é formosa

É parecida às estrelas do firmamento

Iluminou-me a mente com tanta pujança

Gerando em mim muito alento

Que até já me sinto outra vez criança

Poesia que agora vive em outra galáxia

Talvez se mudou por pura conveniência

Agora vive longe longe noutro planeta

Resta-me cumprir agora minha penitência

Se ao menos vivesses em cima do telhado

Eu sou de carne ela agora é uma estrela

Com uma escada eu chegaria a seu lado

Digam-me vocês agora como posso tê-la?