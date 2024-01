PNAID 2023: Rede Global da Diáspora vai reforçar presença europeia

A Fundação AEP, através da sua missão Rede Global da Diáspora, vai encarar o ano de 2024 com o desígnio de se aproximar ainda mais das comunidades portuguesas residentes nos países do centro e norte da Europa. A garantia foi deixada ao BOM DIA pelo diretor-executivo da fundação e coordenador da iniciativa, Paulo Dinis, durante os Encontros PNAID, que se realizaram em Viana do Castelo em dezembro último.

“O objetivo é estarmos mais presentes nos países do centro e norte da Europa, onde há comunidades, todas muito diferentes, mas todas muito importantes para nós”, diz o responsável, que durante o ano de 2023 promoveu a maior rede colaborativa da diáspora não só na Europa, mas também em países como Brasil, EUA e Canadá.

Com a Rede Global da Diáspora, a Fundação AEP visa unir as comunidades num projeto que se baseia numa plataforma online, de caráter gratuito e em que, a partir da inscrição, “são ativados instrumentos e serviços para a diáspora, desde logo um diretório de informação sobre todas as estruturas que servem as comunidades, mas também outros serviços que servem a economia portuguesa, desde logo ativando uma maior cooperação entre as empresas portuguesas e as empresas de portugueses espalhadas pelo mundo fora”, refere.

Sobre a participação na segunda edição dos Encontros PNAID, evento em que esteve em evidência enquanto integrante do lote de intervenientes nas Masterclasses e Dinâmicas de aceleração de parcerias e negócios e também no painel “Conselheiros e redes da diáspora”, Paulo Dinis assegurou ainda que, para a Fundação AEP, o certame serviu como uma oportunidade para demonstrar que a Rede Global é uma missão que se mantém viva: “Vamos ter sempre portugueses espalhados pelo mundo e foi este o propósito de unir os portugueses que nos trouxe cá, mostrando a vitalidade da diáspora e mostrando a preocupação que temos enquanto fundação para aproveitar ao máximo os ativos que a diáspora transporta para a nossa economia”.

Os Encontros PNAID são uma iniciativa conjunta do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas e da secretária de Estado do Desenvolvimento Regional. Esta segunda edição foi organizada pelo Município de Viana do Castelo em parceria com a Comunidade Intermunicipal do Alto Minho e da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, e contou com a cobertura completa e entrevistas as dezenas de participantes por parte do BOM DIA que podem ser seguidas nas nossas páginas no Facebook, YouTube, LinkedIn e Twitch.