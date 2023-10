PJ desmantela narcotráfico internacional em Matosinhos

A Polícia Judiciária (PJ) deteve quatro homens indiciados por tráfico de droga que alegadamente introduziam os estupefacientes através de navios e contentores no Porto de Leixões, em Matosinhos, anunciou esta quinta-feira.

Em comunicado, a PJ indicou que a investigação contra o narcotráfico de cariz internacional visava o grupo de trabalhadores do Porto de Leixões (distrito do Porto) e decorria há vários meses.

Além das detenções, foram aprendidos 100 quilos de cocaína.

O grupo de trabalhadores portuários, suspeitos de extraírem droga de navios e contentores, no âmbito da atividade de organizações criminosas, seriam responsáveis pela introdução de elevadas quantidades de estupefaciente no espaço europeu.

De acordo com a PJ, o método utilizado é conhecido por ‘rip on /rip off’: “Pressupõe a violação e contaminação de cargas transportadas a granel ou contentorizadas, e depende da existência de uma equipa de ‘resgate’ que recupere os produtos ilegalmente introduzidos, antes de as mercadorias lícitas chegarem ao cliente final”.

Os arguidos foram detidos em flagrante delito quando pretendiam abandonar o porto com droga retirada de um contentor de transporte marítimo, proveniente do continente americano.

Além da droga, a PJ apreendeu várias viaturas e armas.

Os detidos têm idades entre os 20 e os 45 anos.

Sem especificar o dia, a PJ indica que serão presentes a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.