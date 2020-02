Pico do Arieiro e o seu relevo fenomenal

Se procura sossego, boas caminhadas e uma excelente vista panorâmica, sugiro a visita ao Pico do Arieiro, na ilha da Madeira. Nesta ilha de origem vulcânica e com um clima ameno agradável, o visitante confronta-se com um relevo bem acidentado, estradas com curvas, algumas e pequenas planícies com animais a pastar.

Para aqueles que se interessam por geologia e geografia, o Pico do Arieiro vai de certeza inspirar estudos sobre as formações das montanhosas da Madeira. Não só as flores variadas e lindíssimas, o mar e a areia preta das praias caracterizam a ilha da Madeira, mas também as encostas íngremes e os vales profundos tornam esta ilha especial.

No cimo do Pico do Arieiro parece que se pode tocar nas nuvens brancas e no céu azul, os quais quebram a monotonia da cor castanha das montanhas. Aqui encontramos uma cafeteria acolhedora onde se pode apreciar o bolo de mel e as ponchas de maracujá. Mesmo em baixo, a loja de souvenires tem exposto os bem conhecidos gorros de lã, meias de lã, bonecos, bolsas coloridas, objetos de madeira e de cerâmica.