Que me perdoem os meus futuros amores, aqueles que jamais me terão…

Que me perdoem esses Homens,

esses que merecem todo o meu respeito

e admiração…

Que me perdoem esses,

que tudo me querem dar

e nada lhes posso aceitar…

Que me perdoem todos eles

e mais alguns que nem quero conhecer…

Que me perdoe a minha alma,

o meu coração,

por tantas portas eu lhes fechar…

Mas de ti não me consigo esquecer.

E fujo… mas encontro-te, em cada madrugada.

– Matilda Lins