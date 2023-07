Pepe promete dragões com mentalidade vencedora

O internacional português Pepe juntou-se esta semana aos trabalhos de pré-época do FC Porto focado em manter a mentalidade vencedora dos vice-campeões nacionais, que iniciam já esta segunda-feira o habitual estágio no Algarve.

“É esse espírito que temos de cultivar aqui dentro, de querer ganhar e dar o melhor para elevar o nome do clube o mais alto possível em todas as provas. Respeitamos sempre os adversários, mas temos o espírito ganhador que caracteriza o FC Porto e esperamos dar muitas alegrias aos adeptos”, notou o defesa e capitão, aos meios dos ‘azuis e brancos’.

Pepe é um dos sete futebolistas do FC Porto que competiram pelas respetivas seleções nacionais em junho e evoluíram hoje pela primeira vez com o plantel sénior, tal como os influentes Diogo Costa, Zaidu, Marko Grujić, Stephen Eustáquio, Otávio e Mehdi Taremi.

João Mário e os brasileiros Gabriel Veron e Evanilson ainda debelam problemas físicos contraídos antes do início da pré-época e prosseguiram limitados a treino condicionado.

“Reconquistar o campeonato? O pensamento é muito esse, até porque queremos ganhar todas as provas e trabalhamos para isso. Sabemos que será sempre difícil, mas este ano podemos voltar a competir ao mais alto nível, honrar as nossas cores e dar alegrias aos adeptos, que muito merecem”, considerou, admitindo que “já tinha saudades” de treinar.

Depois de iniciar o nono dia com um apronto matinal, no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, a equipa de Sérgio Conceição vai viajar ao final da tarde para o Vale do Garrão, onde, conforme é habitual desde 2021, estagiará até 26 de julho.

O FC Porto vai alternar as sessões diárias com ‘ensaios’ frente a Portimonense (quarta-feira) e o Estrela da Amadora (26 de julho), ambos da I Liga, aos galeses do Cardiff City (sábado), do segundo escalão inglês, e ao Wolverhampton (dia 25), da Premier League.

Os ‘dragões’ têm em vista a Supertaça Cândido de Oliveira frente ao campeão nacional Benfica, em 08 ou 09 de agosto, em Aveiro, no primeiro compromisso oficial de 2023/24.

“A motivação será a mesma: querer ganhar, dar o melhor em prol do clube e conquistar o máximo de títulos possível. É com esse intuito que começamos sempre e de certeza que este ano vamos entrar fortes para podermos dar alegrias aos nossos adeptos”, reforçou Pepe, de 40 anos, prestes a começar a 23.ª época seguida do seu percurso profissional.

Com contrato prolongado em abril por mais uma temporada, até junho de 2024, o defesa central e capitão cumpre a segunda passagem pelo FC Porto, clube qual regressou em janeiro de 2019, na sequência de uma etapa inicial (2004-2007), somando 12 troféus.

“Estes últimos anos têm sido espetaculares. Começo a treinar no Olival sempre como se fosse a primeira vez que entro cá. Terminamos com um estágio de 10 dias no Algarve e temos jogos para preparar uma temporada que irá ser bastante desgastante”, terminou.