Pepe e Zaidu reforçam opções defensivas frente ao Barcelona

Os futebolistas Pepe e Zaidu, ambos recuperados de lesão, reintegraram os convocados do Futebol Clube do Porto para o encontro no terreno dos espanhóis do Barcelona.

De acordo com uma nota publicada no site dos ‘dragões’, o treinador Sérgio Conceição elegeu 24 jogadores e preteriu os lesionados Samuel Portugal, Iván Marcano, Wendell e Gabriel Veron, que já tinham ficado ausentes do apronto realizado de manhã, no Olival.

Nos 15 minutos abertos à comunicação social, o FC Porto evoluiu sem limitações com o defesa central e capitão Pepe, que manifestara problemas musculares na coxa direita no triunfo no terreno do Vitória de Guimarães (2-1), em 11 de novembro, para a 11.ª jornada da I Liga, encontro no qual o lateral esquerdo Zaidu sofreu uma entorse no pé esquerdo.

Os dois jogadores estão de saída do boletim clínico e reforçam as opções defensivas de Sérgio Conceição, que estará privado nesse setor de David Carmo, castigado, enquanto Zé Pedro e João Mendes ficaram de fora da lista de inscritos pelo clube na ‘Champions’.

FC Barcelona e FC Porto partilham a liderança do Grupo H, com nove pontos, três acima do campeão ucraniano, terceiro colocado, enquanto os belgas seguem na quarta e última posição, ainda sem pontos, e já estão afastados da luta pelo acesso aos oitavos de final.

Os ‘dragões’ podem garantir na Catalunha o 14.º apuramento da sua história, e segundo seguido, para a fase seguinte se lograrem melhor resultado do que o Shakhtar Donetsk.