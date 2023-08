Pepa regressa a Portugal

O português Pepa deixou de ser treinador do Cruzeiro, anunciou o clube, 12.º classificado do campeonato brasileiro de futebol na rede social Twitter.

“Pepa não é mais o técnico do Cruzeiro. O Cruzeiro informa que, após reunião esta manhã entre a diretoria de futebol e Pepa, ficou definida a saída do treinador e da sua equipa técnica”, lê-se numa mensagem do clube mineiro.

Pepa será substituído interinamente por Fernando Seabra e Vinícius Rovaris, com o novo treinador a ser anunciado nos próximos dias.

Após 21 jornadas do campeonato, o Cruzeiro é 12.º classificado, com 25 pontos, apenas quatro acima da zona de despromoção.

A ‘raposa’, como é conhecido o clube, não vence há sete encontros no Brasileirão, com a derrota em casa do Grêmio, por 3-0, a ser a última partida de Pepa.

Esta foi a segunda experiência de Pepa fora de Portugal, depois de ter estado na última temporada nos sauditas do Al-Tai.

Antes, o treinador, de 42 anos, passou, entre outros, por Moreirense, Tondela, Paços de Ferreira e Vitória de Guimarães.