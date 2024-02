Pedro Rupio candidato pelos socialistas na Bélgica

“É com enorme satisfação que anuncio a minha candidatura ao Parlamento federal belga pelo Parti Socialiste“, declarou o ex-conselheiro das comunidades português residente em Bruxelas, Pedro Rupio, em comunicado enviado ao BOM DIA.

O português será quinto suplente para a Câmara dos Representantes, “uma marca de confiança que muito me orgulha e que considero também como um sinal de grande consideração que o Parti Socialiste tem para com a comunidade portuguesa deste país”, acrescentou.

É a primeira vez que os socialistas belgas propõem um candidato luso-belga para a Câmara dos Representantes; “e é bastante provável que outros partidos nunca tenham tido similar iniciativa”, afirma Pedro Rupio que promete tudo fazer “para corresponder a essa oportunidade, no terreno, com a energia que me caracteriza durante as semanas que nos separam da data das eleições que irão decorrer no dia 9 de junho de 2024”.

Apesar de só votarem neste escrutínio nacionais belgas residentes em Bruxelas e nas seis “communes à facilités”, Rupio vai fazer a sua primeira ação de campanha com a comunidade portuguesa na associação “O Elvas”, na Rue Wéry, 87 em Ixelles, às 19h30, na quarta-feira dia 6 de março de 2024. “Considero simbolicamente essencial que assim seja, por isso a minha primeira ação de campanha será com a comunidade portuguesa”, explica o candidato que promete, tudo fazer “para dignificar a comunidade nesta campanha e também conto convosco para me apoiarem nesta luta eleitoral de grande dimensão”.

Por fim, Pedro Rupio procura quem o queira ajudar na campanha eleitoral. Mais informações aqui: https://forms.gle/hP1ohe8b4ZDzQ1Gj9