Paulo Pisco no Reino Unido

O deputado e cabeça de lista do Partido Socialista pela Europa está este fim de semana no Reino Unido, visitando a comunidade portuguesa em Londres e na ilha de Jersey na próxima segunda-feira.

Paulo Pisco faz-se acompanhar do terceiro candidato na lista pela Europa, Alfredo Stoffel.

Programa da visita:

Sábado, dia 17

Londres – 14h00 – Encontro frente à Biblioteca de South Lambeth Library, nº 180 e visita aos estabelecimentos portugueses no Litlle Portugal, em South Lambeth Road.

17h00 – Encontro com elementos da direção da PARSUK – Associação dos Diplomados Portugueses no Reino Unido no “O Cantinho”.

20h00 – Jantar com membros da comunidade no restaurante “A Toca”.

Domingo, dia 18

10h30 – Visita aos estabelecimentos portugueses em Norwood Road.

Jersey – 17h30 – Encontro com Carina Alves, Chefe de Gabinete do Primeiro-Ministro de Jersey e visita ao Parlamento.

20h00 – Encontro com o conselheiro das comunidades madeirenses João Carlos Nunes.

Segunda-feira, dia 19

10h30 – Encontro com o Cônsul Honorário de Portugal em Jersey e visita às novas instalações do consulado.

12h00 – Visita a estabelecimentos portugueses em St. Hilier.