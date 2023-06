Paulo Pisco na Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa

O deputado socialista eleito pelo Círculo da Europa está segunda e terça-feira na Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa que tem lugar em Estrasburgo, França.

Programa de trabalho do parlamentar português:

Segunda-feira, dia 19

9h30 – Reunião do Grupo Socialista, Democratas e Verdes onde, entre outras matérias, será discutido o relatório da Missão de Observação das Eleições Presidenciais e Legislativas na Turquia, em que estive como observador na primeira volta das eleições.

12h45 – Assinatura da Carta dos Partidos Políticos Europeus para uma Sociedade Não Racista e Inclusiva.

Terça-feira, dia 20

8h30 – Comissão das Migrações, Refugiados e Pessoas Deslocadas, onde entre os vários temas, destacarei a importância do relatório sobre “A Integração de Migrantes e Refugiados: Benefícios para todas as Partes Envolvidas”, do deputado socialista croata Domagoi Hajdukovik.