Paulo Pisco este fim de semana no Luxemburgo

Depois de ter participado esta sexta-feira num debate sobre “A importância da diáspora para o desenvolvimento e afirmação de Portugal no mundo”, com os cabeças de lista por Braga, José Luís Carneiro, e pelo círculo de Fora da Europa, Augusto Santos Silva, o deputado Paulo Pisco seguiu para o Luxemburgo onde tem agenda cheia até segunda-feira.

Este é o programa do deputado Paulo Pisco, cabeça de lista pela Europa, nas legislativas de 10 de março, no grão-ducado:

Sábado, dia 3

11h40 – Visita à Escola de Música de João Reboredo e encontro com a comunidade em Differdange.

13h15 – Almoço com membros da União Desportiva Portuguesa de Wormeldange.

16h00 – Encontro com a comunidade em Esch-sur-Alzette, por ocasião da entrega de tablets a alunos do Ensino de Português no Estrangeiro.

Domingo, dia 4

15h00 – Encontro com a investigadora na área das migrações, Sónia Gonçalves.

18h00 – Visita à Livraria Pessoa.

Segunda-feira, dia 5

09h30 – Visita ao Consulado-Geral de Portugal no Luxemburgo e encontro com o embaixador Pedro Abreu Sousa, com o Cônsul-Geral, Jorge Cruz e com os funcionários.

11h00 – Entrevista em direto à Rádio Latina.

16h00 – Visita à empresa Sopinor e encontro com Orlando Pinto.

17h30 – Visita ao Centro de Apoio Social e Associativo – CASA e reunião com o presidente José Trindade.