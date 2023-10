Paulo Pisco em Estrasburgo, Paris e… Cascais

O deputado eleito pelo Círculo da Europa tem uma agenda cheia esta semana com presença no Conselho da Europa, em Estrasburgo, onde preside à Sub-Comissão das Diásporas e Integração, mas também com um evento dedicado á lusofonia em Cascais e uma presença em Paris, no aniversário de uma associação portuguesa.

Na sessão desta segunda-feira, o fundador do BOM DIA, e presidente da Plataforma de órgãos de comunicação social das comunidades, Raúl Reis debate com os membros as dificuldades e importância dos meios de comunicação social para as diásporas.

Veja aqui o programa de Paulo Pisco para esta semana:

Dia 9 – 13h30 – Na Sub-Comissão das Diásporas e Integração, de que sou presidente, teremos em audição de Raúl Reis, para discutir o tema “As diásporas e o acesso aos meios de comunicação social”. Raúl Reis é fundador e diretor da publicação on line Bom Dia dirigido às comunidades lusófonas e presidente da Plataforma de órgãos de comunicação Social das Comunidades.

Dia 10 – 12h45 – Participo num evento “Crianças Desenraízadas”, sobre as deportações de crianças ucranianas pela Federação Russa e como procura apagar a sua identidade nacional.

15h30 – Intervenho no debate em plenário sobre “Os desafios da extrema-direita à democracia e aos direitos humanos na Europa”.

Dias 11 e 12 de outubro

Nesta sessão, destaque ainda para temas como “O Pegasus e dispositivos semelhantes de vigilância do Estado”, “Violência contra mulheres com deficiência”, “A legitimidade e legalidade do mandato do presidente da Federação Russa”, “O tema das migrações e asilo nas campanhas eleitorais” e “O papel do Conselho da Europa na prevenção de conflitos, restaurar a credibilidade das instituições internacionais e promover a paz global”.

Cascais – Dia 7 – 20h00 – Participo na Sétima Edição da Gala dos Prémios da Lusofonia”, que este ano vai galardoar entidades como o ex-presidente da República de Moçambique, Joaquim Chissano, o Instituto Camões, o ministro da Cultura de Angola, Filipe Zau, Manuela Ramalho Eanes, ex-presidente da AIP, António Saraiva, o cantor angolano Paulo Flores, a escritora Alice Vieira e o Presidente do Governo Regional do Príncipe, Filipe Nascimento, entre outras individualidades.

Paris – Dia 8 – 15h00 – Participo na festa do 10º aniversário da Associação Portugal du Nord au Sud (APNS), presidida por Mathias Isidoro. Saint Brice Sous Foret.