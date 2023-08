Paulo Cafôfo no Dia do Emigrante em Arcos de Valdevez

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas (SECP), Paulo Cafôfo, associa-se esta terça-feira, 8 de agosto, ao encontro da diáspora arcuense, no âmbito da comemoração do Dia do Emigrante, em Arcos de Valdevez.

A iniciativa revisita o Programa Regressar e o Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora, enquanto exemplos de políticas públicas de valorização das comunidades portuguesas.

A presença insere-se num périplo que o SECP realiza, neste início de agosto, por vários concelhos do norte e interior do país, em prossecução da iniciativa “Ligar Portugal à Diáspora”.