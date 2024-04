Paulo Cafôfo não esquece portugueses em dificuldades na Venezuela

A dias de deixar o cargo de secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, o socialista Paulo Cafôfo reuniu-se com o adido social da Embaixada de Portugal em Caracas para um balanço sobre os projetos entre ambos os países.

Através de uma publicação nas redes sociais datada desta segunda-feira, Paulo Cafôfo assinalou que “este trabalho do Governo português não seria possível sem o empenho e envolvimento de toda a comunidade, maioritariamente de pessoas originárias da Madeira, com destaque para as muitas associações e centros portugueses, que com muito orgulho continuam a promover a nossa cultura, e a apoiar de forma exemplar e solidária os nossos compatriotas que mais precisam”.

Frisando que Portugal não pode “esquecer quem nunca se esqueceu da sua terra”, o governante vincou as “enormes dificuldades” que atravessa “um grande país” e que se repercutem “nas nossas gentes, que continuam como nenhuma outra comunidade naquele país, a aguentar uma economia em setores chave como o da distribuição e alimentação”.