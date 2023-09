Paulinho foi o melhor da Primeira Liga em agosto

O avançado português Paulinho, do Sporting, líder dos melhores marcadores na I Liga de futebol, foi eleito o jogador do mês de agosto do campeonato, informou hoje a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

Paulinho, de 30 anos, que leva quatro golos marcados em quatro jornadas disputadas, acumula a distinção de melhor jogador no mês de arranque da Liga, com o de melhor avançado, distinção que também recebeu.

O internacional português mereceu os votos para o prémio de melhor jogador de 14,29% dos treinadores da I Liga, à frente de Gyökeres (8,73%), seu companheiro de ataque no Sporting, e Bozeník (7,94%), do Boavista.

Além dos dois prémios a Paulinho, a Liga distinguiu Petit como melhor treinador de agosto e Makouta como melhor médio, ambos do Boavista, enquanto o central Marcano (FC Porto) foi o melhor defesa e Varela (Vitória Guimarães) o melhor guarda-redes.

Na II Liga, Pedro Trigueira foi o guarda-redes do mês, Clayton o melhor defesa e Benny o melhor médio, todos jogadores do co-líder AVS, enquanto Welthon (Torreense) foi escolhido como o melhor avançado e Fábio Pereira (Oliveirense) o treinador.

Tal como Paulinho, na I Liga, Benny acumulou os prémios de melhor médio com o de melhor jogador da II Liga no mês.