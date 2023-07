Passageiros convidados a sair do avião “por causa de peso a mais”

Um voo EasyJet de Lanzarote, em Espanha, com destino a Liverpool, no Reino Unido, sofreu um atraso de perto de duas horas devido ao mau tempo e não só.

Os passageiros de um voo da EasyJet ficaram estupefactos, na quarta-feira, quando a tripulação pediu a algumas pessoas para saírem do avião por estar “demasiado pesado”. O momento foi filmado e aconteceu quando o avião estava prestes a levantar voo.

O voo de Lanzarote, em Espanha, com destino a Liverpool, no Reino Unido, devia ter partido no sábado às 21:45 (hora local). O comissário de bordo apresentou um pedido pouco habitual aos passageiros.

“Como há tantas pessoas, é um avião bem pesado. Esse peso combinado com uma pista curta e alguns ventos não são favoráveis neste momento, o que significa que agora a aeronave está muito pesada para levantar voo”, explicou o comissário de bordo.

O funcionário da EasyJet explicou que não haveria forma de levantarem voo naquelas condições, justificando-se com “a segurança ser prioridade”.

Um porta-voz da companhia aérea esclareceu ao jornal Independent que 19 passageiros saíram do avião e tiveram de embarcar no próximo voo.

Ainda assim, a companhia garantiu que iria compensar os passageiros que tiveram de abandonar o avião.