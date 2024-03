Parece que vamos passar a Páscoa com chuva, neve, mamíferos a parirem ovos, como é o caso dos coelhos, e mais uma quantidade incrível de cousas.

Por outro lado, é uma altura para minimizar as desavenças familiares, na certeza que a haver, alguém fica noa rua e chove e neva e os coelhos saem do armário.

Se há 2024 anos menos 33, tivesse este tempo, certamente a crucificação teria sido no pavilhão e não no monte do Calvário, por conselho da Organizaçao Mundial de Saúde. Por outro lado não saberíamos da causa do falecimento: se da crucificação ou da gripe.

Para já, desejo-vos uma excelente quinta-feira de Endoenças.

Pedro Guimarães