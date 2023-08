Partilhe aqui a sua experiência como emigrante

Vive fora de Portugal há mais de um ano ou é próximo de alguém nesta realidade? Então a sua história poderá vir a ajudar outros portugueses na mesma situação. Saiba como neste artigo.

A emigração não é um fenómeno com um só lado da moeda. Esta é a premissa de que parte do colaborador do BOM DIA e investigador científico Carlos Barros, que quer abrir espaço para o diálogo a todos os portugueses que passaram por um processo de emigração, para completar o seu mais recente projeto: um manual de boas práticas que quer ajudar quem vai e quem fica a ter uma vida mais feliz.

Depois de estudar os jovens que emigraram e as famílias que ficaram no âmbito das suas investigações de Doutoramento e Pós-doutoramento na Universidade de Lisboa e na Universidade Católica Portuguesa, respectivamente, Carlos Barros sentiu que faltava abrir espaço a todos os outros emigrantes e pessoas diretamente relacionadas com a diáspora, quebrando barreiras entre a ciência e a prática, e fazendo com que chegue às pessoas.

Assim, surgiu a ideia do “Manual de Boas Práticas” para intervenção com emigrantes portugueses e famílias dos mesmos em Portugal, um livro que vai estar disponível em formato impresso e digital, sensibilizando a sociedade para o impacto que as migrações têm na integração das diferentes gerações.

A ideia é, através das conclusões dos seus estudos, criar uma ferramenta que permita agilizar este processo através da disponibilização de orientações práticas para as mais diversas situações relacionadas com um processo de emigração, e o seu testemunho pode fazer parte dele.

Se é um emigrante que saiu de Portugal há mais de um ano (independentemente do país de destino ou projeto de vida, quer seja trabalho ou estudo, ou com uma maior ou menor duração), ou se é próximo de algum português que esteja fora do país atualmente, pode contribuir para este projeto através da resposta ao questionário online mais indicado disponível no fim do artigo.

“Que aprendizagens se desenvolvem durante as migrações? Como é que as famílias gerem a distância aos familiares emigrados? Como é que as Novas Tecnologias de Comunicação nos trazem novas formas de proximidade?”. Estas são algumas das questões cuja resposta Carlos Barros está à procura e para as quais pede a ajuda de voluntários emigrantes ou próximos da realidade, contribuindo para a concretização deste livro.

Este manual faz parte do projeto “Mais Conexão: Resiliência em Famílias Transnacionais”, que pretende mostrar a realidade da emigração Portuguesa numa perspetiva diferente: “compreender a emigração como projeto coletivo com impacto entre quem emigra, mas também entre quem fica”.

A participação é aberta a todos e muito bem-vinda através do preenchimento de um formulário online, cujos dados recolhidos são tratados de forma anónima e depois utilizados para a elaboração do manual.

Para participar basta que tenha saído de Portugal há mais de um ano ou que seja próximo de portugueses que estejam atualmente fora do país.

Escolha o questionário que se adequa melhor à sua situação:

Questionário para emigrantes: https://forms.office.com/e/Qwgja3gVFV

Questionário para familiares de emigrantes: https://forms.office.com/e/tvey4s35CS