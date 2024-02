Partido turco-islâmico está a ser preparado para as eleições europeias

Conscientes do que é poder, os turcos na Alemanha têm planos já avançados na fundação do partido turco “Dava”, uma ramificação do partido AKP de Erdogan (chefe de estado da Turquia). “Dava” quer participar nas próximas eleições para o Parlamento Europeu, em 9 de junho.

Com a participação nas eleições europeias dá-se um novo passo na islamização e promoção do curso islamista de Erdogan ampliando a sua influência na política europeia. Um passo que leva a Democracia na União Europeia a um beco sem saída que sem querer a Turquia na União Europeia a recebe pela porta traseira. O partido posiciona-se especificamente como um partido migrante sem apresentar qualquer medida concreta nesse sentido.

Erdogan tem muitos seguidores na Europa, como demonstraram as últimas eleições turcas de maio de 2023; dos 1,5 milhões de eleitores turcos na Alemanha 732.000 participaram nas eleições e 67,4% (500.000) votaram no autocrata Erdogan.

Em França, Erdogan recebeu 66,57 por cento dos votos, na Áustria 73,88% e nos Países Baixos 70,45%. Os resultados mostram que muçulmanos embora vivendo em democracias favorecem a governação autocrática…

“Dava” é a abreviatura de Aliança Democrática para a Diversidade e o Despertar e lembra “Da’wa” (significa „convite” ao Islão) que promove o proselitismo islâmico. Assim poderá entrar na instituição europeia o radicalismo pela porta traseira.

Dado não haver a barreira de 5% para o parlamento da UE, o surgimento de partidos nacionalistas (p.E. Dava) terá como consequência que a UE um dia virá a introduzir a barreira dos 5%, o que corresponderá a desfavorecer a diversidade de partidos pequenos a nível nacional e um desvio da democracia para as grandes organizações.

O islão encontra-se em marcha na Europa impondo-se a nível social e de maneira mais eficiente pela via do poder através de corporações e instituições (Seria miopia criticar a inteligência islâmico-turca quando tudo o que acontece se dá por obra e graça dos nossos políticos!). Primeiro afirmaram-se através da filiação em partidos do país para onde imigraram e agora saindo deles para formarem os seus e deste modo se estabelecerem mais facilmente nas instituições dos Estados.

António CD Justo