Partida para Timor 

De S. Pedro do Sul até ao longínquo Timor

Por mares já antes navegados por Camões

Deixei minha mãe o meu grande amor

Na hora da despedida, gemiam corações.

Era Abril de mil novecentos e sessenta em nove

As mães no Cais gemiam no íntimo, era demais

Com vinte e poucos anos só será poeta quem pode

Levava na bagagem uma sebenta, um lápis e pouco mais!

Escreveria pequenos romances e pequenas epopeias

Abrir as portas a qualquer silêncio amordaçado

Respirando a brisa da manhã para ter novas ideias

Usarei máscara para não respirar nenhum ódio coado.

Pesquisarei novas ideias procurando decifrar ais

Estarei pronto para romances e metáforas

Rejeitarei a escrita fácil de palavras fatais

Onde cada frase deve ser doce como amoras.

E cada texto deverá ser um bom amigo

Cada poema um herói de palavras versificadas

Assim escreveu uma epopeia para dormir comigo

Seja num campo de feno ou nas picadas.

Cada pequeno romance ficará na expectativa

De como se desenrolará então a conversa

Seja prosa, poesia, ou seja em carne viva

Falarei de Camilo, de Camões, sim amigo ora essa.

José Valgode