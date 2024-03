PARSUK procura coordenador de desenvolvimento profissional

A PARSUK está à procura de uma pessoa proativa, dinâmica, com gosto por trabalho associativo em equipa e com vontade em desenvolver os seus ‘skills’ de liderança, para integrar a Comissão Executiva e trabalhar na equipa de membros e desenvolvimento profissional, em cooperação com a equipa de comunicação.

A PARSUK é uma associação que tem como objectivo representar e defender os interesses investigadores e estudantes portugueses no Reino Unido.

As atividades principais para a função de coordenador de desenvolvimento profissional incluem facilitar e monitorizar a implementação de programas de bolsas de investigação, lançar um projeto de mentoria e participar na organização e promoção do LUSO, o evento anual da PARSUK.

A PARSUK oferece a integração numa equipa jovem e dinâmica, com um ambiente de trabalho estimulante e colaborativo, onde as tuas ideias serão valorizadas; oportunidades de crescimento profissional e desenvolvimento contínuo; acesso a uma rede de contactos em instituições académicas, organizações governamentais e organizações sem fins lucrativos, a nível nacional e internacional.