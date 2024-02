Parlamento Europeu debate resistência em Timor-Leste

“Ecos de Coragem: Resistência em Timor-Leste” é o nome de um debate que integra a exibição do filme “Abandonados”, de Francisco Manso, vencedor dos prémios de Melhor Filme na categoria Direitos Humanos no Berlin Kiez Film Festival, o Festival de Cinema Independente de Montreal e o Festival de Artes e Cinema de Mannheim.

O debate e a projeção têm lugar no Parlamento Europeu, em Bruxelas, dia 19 de março, das 18 às 21 horas.

Baseado em factos, o filme “Abandonados”, realizado por Francisco Manso, relembra a aliança inédita entre portugueses, timorenses e australianos, que se uniram, durante a Segunda Guerra, contra um inimigo comum que não hesitou em cometer as maiores atrocidades contra a população local e todos os aqueles que se opuseram.

A exibição do filme (legendado em inglês) terá início às 18 horas e será seguida de um debate em português com a presença do realizador do filme e de figuras de destaque com especial ligação a Timor-Leste.

A jornalista da RTP Fernanda Gabriel moderará o debate.

Inscreva-se AQUI para participar no evento.