Para além da lógica é absurdo

Jornalista, escritor e poeta, São Pedro do Sul

Dizem que de poeta e louco todos tem um pouco.

Para além das raias da lógica e boa sanidade,

Está o ranço das vinganças de outras épocas idas

A sede arraigada de vingança num mundo louco.

O paradoxo é quando a ciência avança

E inventa novas doenças, e auto se destrói

E ao mesmo tempo procura a longevidade,

Aperfeiçoando armas letais que matam tanta criança!

Paradoxo é dividir o mundo em primeiro segundo e terceiro!

Paradoxo é pensar que dói mais a dilaceração de meu filho

Do que dói a morte do filho do meu vizinho inimigo.

E me vejo no meio de uma teia que me desembaraço,

E noto mais “novas gazas” ali e em qualquer lado,

Quem trará o direito ao pobre e ao injustiçado,

E esperneio o conformismo, a loucura para outro lado.

O homem mostra desprezo por si mesmo e pelo seu Criador

Criando um “deus ventre” à sua semelhança, venerando ídolos,

E inventa um cínico sorriso, a eternidade e o amor,

Quando ao mesmo tempo manufatura a desgraça e a dor.

As raias da sanidade estão neste mundo cão que nos rodeia,

Com fanatismo no futebol, da política e falsa religião,

Este mundo carrega duas bandeiras, a sua e a alheia!

Paradoxo é beber veneno e esperar que o outro morra!

O homem devia ser mulher para ter um parto com brilho,

O homem devia ser mãe para sentir a morte de um filho.

Paradoxo é a mãe que lamenta seu filho, e apedreja os filhos da vizinha!

O filho que mata outro filho que faz chorar a outra mãe!

Dizemos que nos amamos, mas somos suicidas sem coragem!

A vida já é tão curta e ainda assim a vamos abreviando!

Tudo isto ultrapassa a lógica e é um absurdo!

