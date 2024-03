Papa recorda vítimas das guerras na Via Sacra

O Papa evocou as vítimas das guerras e as pessoas exploradas em nome de “lucros iníquos”, nas inéditas meditações que escreveu para a Via Sacra que decorreu nesta Sexta-feira Santa, no Coliseu de Roma.

“Jesus, que esta oração de intercessão alcance as irmãs e os irmãos que, em muitas partes do mundo, sofrem perseguições por causa do vosso nome; aqueles que sofrem o drama da guerra e quantos, com a força que lhes vem de Vós, carregam cruzes pesadas”, escreve Francisco, num texto divulgado pelo Vaticano e enviado à Agência ECCLESIA.

Esta é a primeira vez que o atual Papa redige as meditações da tradicional Via-Sacra no Coliseu; os textos sobre as 14 estações – momentos ligados à prisão, julgamento e execução de Jesus Cristo –têm como tema “Em oração com Jesus na Via-Sacra”.

O Vaticano anunciou, minutos antes do início da celebração, a ausência do pontífice.

“Para preservar a sua saúde em vista da Vigília de amanhã e da Missa do Domingo de Páscoa, o Papa Francisco seguirá esta noite a Via-Sacra no Coliseu a partir da Casa Santa Marta”, refere a nota enviada aos jornalistas.

Nas suas meditações, Francisco denuncia a situação de “quem é despojado de dignidade, nos Cristos humilhados pela prepotência e a injustiça, por lucros iníquos obtidos à custa dos outros na indiferença geral”.

A reflexão inclui uma “invocação final” do nome de Jesus, em 14 preces.

“Senhor, nós vos suplicamos como aqueles necessitados, frágeis e doentes do Evangelho que vos invocavam com a palavra mais simples e familiar, isto é, com o vosso nome”, pede Francisco.

O Papa reza pelos “vossos projetos de bem e de paz” de Deus para a humanidade, numa série de reflexões que apontam ao Jubileu de 2025 e ao ano preparatório que a Igreja Católica está a viver, dedicado à oração.

“No frenesim de correr e fazer, absorvido pelas coisas, tomado pelo medo de não continuar a figurar ou pela mania de me pôr no centro, não encontro tempo para parar e ficar convosco”, lamenta.