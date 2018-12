Pancada entre dois portugueses atrasa voo da Ryanair

Depois da condenação do antigo advogado de Trump, Michael Cohen, e da recente confissão feita pelo empresário David Pecker, a imprensa norte-americana avança esta sexta-feira que o atual Presidente norte-americano marcou presença numa reunião fulcral para a investigação em curso, ocorrida a agosto de 2015. As autoridades acreditam que este encontro foi decisivo para combinar os pagamentos polémicos de forma a comprar o silêncio e manter em segredo as relações extraconjugais do então candidato à presidência dos Estados Unidos.