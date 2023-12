Palmeiras de Abel Ferreira sagra-se bicampeão

O Palmeiras, orientado pelo treinador português Abel Ferreira, revalidou na quarta-feira o título de campeão brasileiro de futebol, somando o 12.º cetro na prova, ao empatar 1-1 no reduto do Cruzeiro, na 38 e última jornada.

O “miúdo” Endrick adiantou o “verdão”, aos 21 minutos, apontando o seu 11.º golo na prova, e Nikão restabeleceu a igualdade, aos 80.

O conjunto paulista, que acabou com mais dois pontos do que o Grêmio e quatro face a Atlético Mineiro e Flamengo, reforçou a liderança do ranking da competição – mais quatro títulos do que o Santos, que hoje caiu pela primeira vez na Serie B – e somou o nono troféu sob o comando do técnico luso, e terceiro em 2023.

Abel Ferreira, de 44 anos, que chegou ao Palmeiras no final de outubro de 2020, soma agora duas vitórias na Taça Libertadores (2020 e 2021), uma na Supertaça sul-americana (2022), duas no Brasileirão (2022 e 2023), uma na Taça do Brasil (2020), uma na Supertaça brasileira (2023) e duas no Paulistão (2022 e 2023).