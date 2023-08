Pais separados: como gerir as férias com os filhos?

Há certas consequências da separação de um casal que são inevitáveis e o período em que os filhos se encontram de férias é uma delas. Uma época em que, tanto o pai, como a mãe, querem aproveitar da melhor forma o tempo que têm com os mais novos e onde os conflitos podem começar a aparecer. A psicóloga Catarina Lucas (na foto acima) dá alguns conselhos para saber como gerir da melhor forma esta altura do ano.

Ser filho de pais separados é andar sempre de mochila às costas ao longo do ano e durante o período das férias escolares não é diferente, uma vez que têm de ser passadas com ambas as figuras parentais. As tão desejadas férias de verão podem, no entanto, implicar algum stress para estas famílias, quando o acordo de quem fica com quem e durante quanto tempo não é bem definido.

Nestes casos, “o tempo de convivência deve ser ponderado por ambas as partes e de forma que o bem-estar e interesse das crianças sejam tidos em conta”, aconselha a psicóloga Catarina Lucas. “Será sempre preciso equacionar contratempos e relevar mudanças que antes não faziam parte”, garante.

De modo a evitar a instabilidade que poderá atingir os filhos quanto a passar férias em duas casas diferentes e com ambos os lados da família, a psicóloga Catarina Lucas deixa algumas dicas:

Comunicar com regularidade

A comunicação após um processo de divórcio ou de uma separação é algo complicado para o casal que pretende agora seguir vidas separadas. Mas tendo filhos, é muito importante uma comunicação eficaz entre ambas as partes com bastante regularidade e onde paire a sensatez. Mesmo que a lei não defina uma regra clara quanto a este tipo de situações, o ideal será sempre que haja diálogo e equilíbrio entre o pai e a mãe separados.

Negociar de forma pacífica e clara

Se um dos progenitores decidir marcar férias para um determinado período, é fundamental que avise antecipadamente o outro, de modo que ambos possam planear e redefinir os planos da melhor forma e sem trazer um mal-estar desnecessário. Caso desejem e prefiram marcar férias na mesma altura do ano, talvez optarem por alternar anualmente entre o pai e a mãe seja a melhor opção. Deste modo, ambos têm de ceder, mas saem todos a ganhar.

Gerir com flexibilidade e bom senso

A prioridade deverá ser evitar turbulências desnecessárias durante esta época do ano. Assim, as distribuições dos períodos de férias dos filhos deverão ser decididas em conjunto e caso a caso. É essencial que os pais estejam alinhados quanto a este plano, de modo que seja possível gerir o tempo de férias em família da melhor maneira e por parte de ambos os lados das figuras parentais, não descurando as vontades e necessidades dos mais novos. Ao estar em sintonia, tanto com a mãe, como com o pai, as crianças sentir-se-ão mais contentes durante as férias de verão.

A psicóloga Catarina Lucas alerta que, para os filhos, é extremamente complicado estar no foco do desentendimento entre os pais e aconselha a que estes encontrem formas equilibradas de viver com a questão das férias de modo que os filhos não sejam afetados.

“Eles conseguem adaptar-se a rotinas e educações diferentes de ambos os lados, mas a chave para não sofrerem é apenas o bom entendimento entre as figuras parentais”, conclui.

Sobre Catarina Lucas

Doutoranda em Psicologia Clínica na Universidade de Lisboa, Mestre em Psicologia Clínica e da Saúde pela Universidade da Beira Interior e Licenciada em Psicologia pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, desenvolveu, ao longo dos anos, a sua atividade em contexto hospitalar, agrupamentos de escolas e colégios privados, empresas privadas de prestação de serviços de saúde, centros médicos e clínicas.

Em 2017, abriu o Centro Catarina Lucas, do qual é diretora clínica e onde conta com uma equipa multidisciplinar altamente especializada e diferenciada em várias áreas da psicologia, psiquiatria e do desenvolvimento humano. O foco é a promoção da saúde mental.

Autora de vários livros para profissionais da área da Psicologia e para o público em geral, Catarina Lucas tem-se dedicado à investigação e intervenção nas áreas de terapia de casal, sexologia, aconselhamento parental, ansiedade e pânico, depressão, distúrbios alimentares, psicologia da infância e da adolescência, entre outros.

É Professora no ISEIT – Instituto Piaget de Almada, no curso de licenciatura em Psicologia e Membro Associado da Sociedade Portuguesa De Terapia Cognitiva, Comportamental e Integrativa. É, também, formadora em diversas áreas, desde o mercado empresarial até à prestação de cuidados de saúde, geriátricos e infantis.