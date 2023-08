Os Templários e D. Dinis: intrigas e mistérios da História

“O Bem prevalecerá sempre contra o mal”

Ricardo Félix

Desta vez, viajemos até ao ano de 1307, quando o rei Filipe o Belo, da França, lançou uma campanha de difamação contra os Templários, aquela misteriosa e poderosa Ordem do Templo. Com a sua influência sobre o Papa Clemente V, o rei francês tentou destruir a Ordem e apoderar-se das suas riquezas. E então, surge a pergunta: Terá D. Dinis, o rei de Portugal, enganado o Papa?

Os Templários, inicialmente criados para proteger os peregrinos que iam em direção a Jerusalém, tornaram-se banqueiros e guerreiros de influência. Porém, após a Terra Santa ser conquistada, sua importância começou a desvanecer. Enquanto circulavam histórias sombrias sobre suas cerimónias secretas e acusações de pactos com o Diabo, surge uma intrigante conspiração de mistérios e boatos.

E o que D. Dinis tem a ver com isso?

Em Portugal, a Ordem do Templo era igualmente influente, acumulando terras e castelos estratégicos, que auxiliavam o rei a proteger as fronteiras de invasões tanto de Castela como de outros povos. Enquanto o Papa pressionava pela prisão, D. Dinis tomou uma decisão surpreendente, Ele recusou-se a ceder aos desejos do Vaticano, mantendo a Ordem intocada em terras portuguesas.

A trama complica-se à medida que os interesses políticos se entrecruzam. A rivalidade entre França e Inglaterra, Castela e Portugal, desempenha um papel crucial na saga dos Templários. D. Dinis sabiamente protege os bens templários, evitando que caiam nas mãos erradas. E assim, uma solução inovadora é encontrada: nasce a Ordem de Cristo, absolvendo os Templários em solo português.

D. Dinis não apenas evitou o destino trágico dos Templários, mas também deixou uma marca duradoura. A Ordem de Cristo tornou-se fundamental na expansão marítima portuguesa, liderada pelo visionário Infante D. Henrique. A história desenrola-se com intrigas, reviravoltas e uma transformação notável.

O enigma persiste: Será que D. Dinis, ao criar a Ordem de Cristo, conseguiu enganar o Papa e garantir o futuro das riquezas templárias em Portugal? Nesse palco de mistério e poder, os Templários e D. Dinis desempenham papéis cativantes que ecoam até os dias de hoje.

Deixo-vos com a receita de bolinhos de fubá e limão, para adoçar a vossa vida.

Ingredientes:

1 chávena (chá) e meia de açúcar

4 ovos inteiros

Sumo de dois limões

1 colher (chá) de bicarbonato

Meia chávena (chá) de óleo girassol

2 Chávenas (chá) de Farinha Fubá

1 colher (chá) cheia de fermento

Preparação:

Junta-se o açúcar e os ovos, mexe-se até que fiquem bem ligados num creme. Junta-se o sumo de dois limões, e mexe-se. Depois do sumo dos limões estar bem dissolvido no creme junta-se o bicarbonato e mexe-se rápido até que dissolva, juntado aos poucos o óleo girassol. Depois dos ingredientes anteriores estarem bem dissolvidos, junta-se a farinha Fubá com o fermento, aos poucos, enquanto se mexe. Distribui-se o creme nas formas de queques untadas com óleo e farinha fubá peneirada, leva-se ao forno pré-aquecido nos 180° por 20 minutos.

Bom apetite!

Dévora Cortinhal