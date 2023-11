Organizadores da JMJ vão a Roma agradecer ao Papa

O Papa Francisco vai receber, no dia 30 de novembro, uma delegação da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023, que integrará voluntários, parceiros empresariais e responsáveis da Igreja e das entidades públicas que ajudaram na organização da JMJ.

A organização da JMJ Lisboa 2023 informou esta sexta-feira que a delegação será constituída por “centenas de pessoas” que trabalharam naquela que o Papa classificou como “a mais bem organizada” Jornada Mundial da Juventude de sempre.

O encontro com Francisco “visa agradecer esta magnífica oportunidade de juntar culturas e povos na vontade de construir um mundo de paz, de fraternidade e de esperança”, adianta uma nota da JMJ Lisboa 2023.

A visita desta delegação a Roma, que se inicia no dia 29 de novembro, prolonga-se até dia 03 de dezembro, sendo aberta com a celebração de uma missa na Igreja de Santo António dos Portugueses, atribuída pela Santa Sé ao cardeal Manuel Clemente, patriarca emérito de Lisboa e um dos membros da delegação que vai a Roma.

A deslocação terminará com missa na Igreja de Santo António de Pádua, em Roma, igreja que foi concedida a Américo Aguiar pelo Papa Francisco, na altura da sua criação como cardeal, em 30 de setembro.

Assis estará também no itinerário dos participantes nesta deslocação a Itália, estando prevista a celebração de uma missa no dia 02 dezembro, junto do túmulo do beato Carlo Acutis, um dos patronos da JMJ Lisboa 2023.

A JMJ Lisboa 2023 decorreu em Lisboa entre 01 e 06 de agosto, com a participação de centenas de milhares de jovens de todo o mundo, tendo os momentos principais sido presididos pelo Papa Francisco.

A próxima edição da JMJ será realizada em Seul, na Coreia da Sul, em 2027