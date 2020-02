Opel Corsa arrecada novo prémio

O novo Opel Corsa venceu o prémio de “automóvel mais bem conectado” nos segmentos de veículos subcompactos e compactos, através de uma votação realizada pelos leitores das revistas alemãs Auto Bild e Computer Bild, anunciou a marca em nota enviada ao BOM DIA.

“O nosso novo Corsa oferece tecnologias avançadas que são raras nesta classe de automóveis. As melhores opções em matéria de conectividade e sistemas de infoentretenimento de topo estão entre essas tecnologias. Ficamos muito satisfeitos com o facto de os leitores da Auto Bild e da Computer Bild reconhecerem isso e de nos terem honrado com o prémio ‘Connected Car’”, afirmou Michael Lohscheller, CEO da Opel.

Recorde-se que a marca alemã já havia vencido edições anteriores do prémio ‘Connected Car’, com modelos como o topo de gama Insignia.

Desta feita, com o modelo Corsa, a Opel coloca em evidência “o salto tecnológico protagonizado pelo modelo mais compacto”.

Desde a sua estreia mundial, no final de 2019, os novos Opel Corsa e Opel Corsa-e receberam vários prémios de relevo na área, entre os quais se destaca o título de ‘Best Buy Car of Europe 2020’.