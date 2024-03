ONU premeia iniciativa liderada por português

Um projeto-piloto sobre segurança rodoviária em Países de Língua Oficial Portuguesa, liderado pelo português José Fernando Guilherme, foi premiado pela agência das Nações Unidas União Postal Universal (UPU).

Antigo funcionário dos CTT Correios de Portugal, onde foi Gestor de Frota, Diretor de Transportes e Responsável pela Segurança Rodoviária e Eficiência da Frota, José Guilherme foi convidado, em 2022, para liderar um projeto da UPU sobre segurança rodoviária alinhado “com aquilo que tinha sido decidido na Assembleia Geral da ONU em relação à segunda década de ação para a segurança rodoviária”, disse o próprio à Lusa.

Tendo começado, nos CTT, em 2015, “a desenvolver projetos que tiveram resultados na redução da sinistralidade na empresa, que posteriormente tiveram reconhecimento internacional, nomeadamente da Comissão Europeia”, acabou por ser convidado pela UPU, disse.

“Esta agência das Nações Unidas integra todos os operadores postais dos países que pertencem à ONU. É uma organização que integra centenas de empresas, com milhões de trabalhadores, que usam milhões de veículos”, explicou.

No âmbito da UPU, coordenou “um grupo de peritos de vários operadores postais para campanhas de sensibilização de segurança rodoviária”, tendo dado “uma atenção especial” aos membros de língua portuguesa: Brasil, Angola, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Moçambique, Timor-Leste, Macau e também a Guiné Equatorial, que pertence à Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa (CPLP).

Apesar do foco nestes países, a implementação do projeto-piloto, em 2023, foi apenas possível nos correios no Brasil, Angola, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, afirmou.

“Nos outros países da CPLP não foi possível iniciar o projeto. Timor-Leste tem uma frota pequena, por exemplo, e Moçambique está a passar por uma fase de reorganização dos correios e não houve condições para começar”, explicou.

“Gostava de dar visibilidade a este projeto de segurança rodoviária, que muitas vezes é vista do lado das leis e infraestruturas, mas não há aquilo que eu considero importante que é um trabalho ao nível das organizações”, declarou.

Uma empresa que tem milhares de trabalhadores na rua tem uma oportunidade de fazer um trabalho enorme sobre segurança rodoviária e uma responsabilidade de o fazer, disse, acrescentando que no norte da Europa e nos Estados Unidos da América há uma tradição das empresas em fazer formação, mas que no sul da Europa, na América latina e em África estas ações são “novidade”.

“Este trabalho é raro em parte do mundo, mas extremamente importante”, referiu.

Devido a este trabalho, no passado dia 07 de fevereiro José Guilherme recebeu, em Berna, na Suíça, o prémio da UPU “Chairman’s Award” que reconhece o melhor trabalho de 2023 realizado por um responsável de projeto da UPU.