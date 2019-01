A família de Fernando Costa, emigrante com origem em Amares, a viver no Luxemburgo, está a utilizar as redes sociais para apelar a quem possa ter informações sobre o familiar, cujo paradeiro desconhecem, que informe as autoridades.

Irmã e esposa têm partilhado várias fotografias no Facebook pedindo ajuda aos portugueses, na tentativa de obter informações sobre o paradeiro do homem, com quem não contactam desde a semana passada.