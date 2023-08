Odeceixe esteve cercada pelo fogo

O incêndio que deflagrou no sábado em Odemira, no Alentejo, cercou algumas habitações na freguesia de Odeceixe, em Aljezur, no Algarve, mas a situação está agora mais controlada, disse à Lusa o presidente da Junta.

Segundo José Oliveira, a situação está “hoje muito melhor”, comparativamente a segunda-feira, quando o fogo rodeou a freguesia de Odeceixe, com as chamas a cederem aos meios de combate e não havendo, para já, registo de casas ardidas ou vítimas.

“A intenção dos bombeiros é tentar controlar o fogo ao final do dia e noite de hoje, porque amanhã [quarta-feira] o vento muda”, referiu, acrescentando que uma das frentes de fogo está a progredir em direção a Marmelete (Monchique) e outra no Rogil (Aljezur).

O fogo, que deflagrou no sábado em Odemira (distrito alentejano de Beja), entrou ao final da tarde de segunda-feira na freguesia de Marmelete, numa zona de confluência entre os concelhos de Odemira, Aljezur e Monchique (distrito de Faro).

De acordo com o presidente da Junta de Freguesia de Odeceixe, algumas pessoas ficaram alojadas nas zonas de apoio à população ativadas na noite de segunda-feira, embora não saiba precisar quantas, sublinhando que a preocupação agora é combater o fogo.

Segundo constatou a Lusa no local, não há água em algumas zonas daquela freguesia, informação que o autarca não conseguiu confirmar às 17h00, havendo também falhas nas comunicações móveis e na rede Multibanco.

O trabalho efetuado durante a noite de hoje permitiu uma “estabilização do perímetro do incêndio”, mas há ainda dois pontos críticos a motivar preocupação, disse o comandante regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo, José Ribeiro, num ponto de situação aos jornalistas cerca das 09h30.

Para as 19h30 está marcado um novo ‘briefing’ da Proteção Civil no posto de comando instalado em São Teotónio, freguesia onde o fogo teve início, na zona de Baiona.

José Ribeiro referiu que, depois de as operações terem tido como prioridade a defesa das populações – a GNR já deslocou por precaução 1.438 cidadãos -, houve um ajuste do plano estratégico e “os trabalhos do dia de hoje vão estar mais focados na supressão do próprio incêndio”.

O número de pessoas assistidas pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) neste fogo subiu para 40, nomeadamente 28 bombeiros, quatro agentes de proteção civil e oito civis, sobretudo por cansaço.

Ao início da manhã, estavam ainda cortadas ao trânsito a Estrada Nacional (EN) 120, entre São Teotónio e Odeceixe, e as municipais 501, 1186, 1001, mas cerca das 13h00 a circulação nestas vias deixou de estar condicionada.

O incêndio rural numa área de mato e pinhal já entrou por algumas vezes no Algarve desde sábado, tendo na tarde de segunda-feira rodeado o centro de Odeceixe.