Observatório da Emigração celebra 10 anos com ciclo de conferências

O Observatório da Emigração celebra os seus 10 anos com um ciclo de conferências que começa dia 27 de novembro com uma conferência subordinada ao tema “Migrações e Estado-Providência”, no Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL).

O orador principal será o professor da Universidade de Liège, Jean-Michel Lafleur. A conferência decorre entre as 15h e as 18h. A entradade é gratuita, mas é necessário realizar a inscrição através do email observatorioemigracao@iscte-iul.pt.

O Observatório da Emigração é uma estrutura técnica e de investigação independente integrada no Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do ISCTE-IUL. Leva a cabo a missão de recolher, harmonizar e analisar informação sobre a evolução e as caraterísticas da emigração portuguesa e das populações portuguesas emigradas, nomeadamente através da recolha de dados junto das instituições estatísticas dos países de destino da emigração.

Propõe-se também a divulgar toda a informação compilada e promover a sua disponibilização e discussão junto do público em geral, em particular junto de investigadores, estudantes, decisores políticos e jornalistas. Tendo como objetivo contribuir, através da sua atividade, para a definição e avaliação de políticas públicas de emigração baseadas em informação e conhecimento sobre este domínio de intervenção.

Pode acompanhar o trabalho do Observatório da Emigração aqui.