Apesar de ter uma irmã mais nova muito experta e com a mania que é líder, o puto Lima não é parvo e vale-se de uma experiência acumulada, e doze anos a virar frangos.

Como dormiram cá em casa esta última noite, o pequeno almoço de hoje foram torradas de pão de forma, em que as fatias eram grossas e a manteiga semiderretida antes do acto de barrar, e as fatias cortadas em três.

Foram várias fatias que ambos devoraram, e todos sabemos que o bocado do meio da fatia é sagrado. Todos sabiam disso menos a Maria Clara e continuou a desconhecer tal satisfação enquanto devorava os bocados laterais que lhe eram entregues pelo irmão.

Vi, ri-me, pisco o olho ao puto Lima que sorri, que assume tal como cumplicidade e solidariedade masculina.

Na verdade, a Maria Clara tem tempo para um dia descobrir o divino que é o naco do meio da fatia de pão de forma torrado.