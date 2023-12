O primeiro elétrico da Jeep é um êxito

A marca Jeep nasceu há mais de 80 anos em tempos de grande tensão e, em resultado, a sua identidade viu-se forjada assente em quatro valores: Liberdade, Aventura, Autenticidade e Paixão. São estes os valores universais que definem o que a marca Jeep é no presente e que continuam a orientar o seu caminho rumo ao futuro.

O novo Avenger – o primeiro veículo Jeep 100% elétrico de sempre – pretende destacar-se e refletir esses valores da marca.

Desvendado há um ano, no Salão Automóvel de Paris, o novo Jeep Avenger combina modernidade e legado, graças a tecnologias que asseguram uma capacidade superior sem comprometer a sustentabilidade ambiental e a um design compacto, mas espaçoso, que incorpora a essência da marca num veículo ambicioso, desenvolvido com base nos valores fundamentais da marca: Liberdade, Aventura, Autenticidade e Paixão.

Para destacar estes atributos, a marca Jeep está atualmente a distribuir uma nova web series composta por quatro episódios, vídeos de um minuto publicados no YouTube. Cada episódio gira em torno de um dos quatro valores fundamentais da marca e apresenta histórias autênticas e pessoais de quatro protagonistas italianos, levando os espectadores numa viagem à descoberta do que a marca Jeep comunica através dos seus veículos, em linha com as aspirações e ambições daqueles que escolhem confiar no seu SUV Jeep.

O episódio inicial leva os espectadores até aos céus na companhia de Sandro Beni, em busca do significado de Liberdade. Como para-quedista, Sandro encontra uma sensação indescritível de liberdade quando em contacto com o que o rodeia e ao sentir-se ligado à natureza. Um sentimento que a marca Jeep pretende assegurar e dar prioridade aos proprietários, graças à preocupação ambiental do novo Avenger. Equipado com um motor elétrico de 400 volts e uma bateria de 54 kWh, o novo Avenger 100% elétrico combina um elevado desempenho com zero emissões de carbono. Para proporcionar a liberdade que os condutores desejam, a marca Jeep equipou o seu primeiro SUV 100% elétrico com um carregador rápido de 100 kW, permitindo percorrer uma distância mínima de 30 km após apenas três minutos de carga, bem como o carregamento de 20% a 80% da bateria em apenas 24 minutos.

O segundo episódio centra-se na Aventura e passa-se nos cativantes arredores montanhosos de Gole della Valserra, na região de Úmbria. O episódio apresenta Szilvia Rados como protagonista, uma mulher de 44 anos que adora explorar a beleza da natureza. Ela explica o que entende por aventura, algo que pode ser comparado ao sentimento de se apaixonar, uma vez que acelera o ritmo cardíaco e evoca emoções únicas. Demonstra por que razão o seu Avenger é um parceiro de viagem essencial, do sistema de navegação integrado – incluindo o espelhamento do ecrã do smartphone em modo wireless para definir as instruções do mapa – até às suas capacidades técnicas, como as funcionalidades Selec-Terrain e Hill Descent Control que tornam a experiência de condução ainda mais segura e agradável. Permitem-lhe aceder a destinos que a acordam para a vida, apesar das condições adversas, conduzindo por estradas não pavimentadas da mesma forma que lida com as íngremes inclinações dos desfiladeiros.

Um dos valores mais proeminentes da marca Jeep é, sem dúvida, a Autenticidade, que tem as suas raízes numa tradição de longa data, derivada do facto da marca ser a pioneira do SUV 4×4, permitindo que “a beleza das ideias se torne realidade”, citando Umberto Dattola, o designer envolvido no terceiro episódio da série. Aos 53 anos, dá aos telespectadores uma visão exclusiva da sua profissão enquanto os leva numa visita à sua oficina, demonstrando a sua dedicação à excelência e a sua reverência pela natureza. Transforma matérias-primas em algo inigualável e verdadeiramente notável, algo que corresponde ao compromisso da marca Jeep para com a qualidade e a ética de trabalho da marca, tal como expresso por Daniele Calonaci, designer do novo Avenger, coprotagonista deste episódio.

Por último, mas não menos importante, os espectadores são levados até Roma, onde conhecem Francesca Santamaria, bailarina contemporânea e a protagonista do episódio dedicado à Paixão. Explica este valor como “a força motriz de tudo”, um ponto de vista totalmente partilhado pela marca Jeep. Francesca conduz o novo Avenger com suavidade pelas ruas de Roma e, seguindo o ritmo e a paixão da sua lista musical, chega ao estúdio de dança. Tal demonstra como o veículo e o seu condutor podem formar uma ligação profunda, ajudando-a na vida quotidiana graças às tecnologias presentes no novo Avenger, como a luz ambiente multicolor e uma câmara de visão traseira com visão drone, e que permite a assistência por voz integrada do telefone através das plataformas Android Auto e CarPlay, que permitem refletir o ecrã do seu smartphone no ecrã do sistema áudio Uconnect Infotainment de 10,25 polegadas, combinado com um completo cluster digital. Para além disso, a abertura da bagageira sem mãos é uma comodidade crucial para a jovem bailarina, com o novo Jeep Avenger a revelar-se um enorme suporte à sua paixão.

A série conduz os telespectadores numa viagem a bordo do novo Jeep Avenger através desses quatro valores fundamentais, apresentando histórias reais de pessoas que contribuem, diariamente, para os objetivos da marca. São as mesmas pessoas que partilham os seus sonhos e ambições com a marca, demonstrando que os SUV Jeep são construídos para pessoas ambiciosas que perseguem os seus sonhos.

O Jeep Avenger, “Carro do Ano” em 2023 na Europa, é um SUV compacto e encarna a essência da marca Jeep, combinando capacidade, estilo, funcionalidade e tecnologia num pacote único. Representa o epítome da “pura liberdade num formato compacto”, proporcionando o reconhecido desempenho da marca Jeep em diferentes condições, seja em estrada ou fora dela. O novo Avenger está disponível com três grupos motopropulsores diferentes – 100% elétrico, e-Hybrid e a gasolina – em linha com o compromisso duradouro da marca para com a liberdade de escolha e para proporcionar aos clientes a flexibilidade de fazer a melhor escolha de acordo com as suas necessidades.

A versão 100% elétrica possui um motor elétrico de 400 volts, que proporciona uma autonomia sem preocupações de até 600 km, de acordo com as normas WLTP para a condução em cidade. Além disso, a sua capacidade de carregamento rápido oferece um boost diário em autonomia de 30 quilómetros em apenas três minutos.

A versão e-Hybrid também proporciona uma experiência de condução perfeita, combinando tecnologias de motores elétricos e de combustão. A performance do modelo é ativado por um motor de combustão de 1,2 litros e 3 cilindros, uma bateria de iões de lítio de 48 volts e uma transmissão elétrica automática de dupla embraiagem, de 6 relações. O modelo foi concebido para uma eficiência de combustível ótima, resultando numa redução de 15% das emissões de CO2 em comparação com os motores convencionais de transmissão automática.

A versão a gasolina está equipada com um motor de 1,2 litros capaz de desenvolver uma potência máxima de 100 CV às 5500 rpm e um binário de 205 Nm às 1750 rpm, associado a uma caixa manual de 6 velocidades.